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В Польше обсудят размещение ядерного оружия

Польше мало натовских военных. Режим Анджея Дуды не собирается отказываться от идеи предоставить территорию своей страны для американских ядерных боеголовок.

Польский диктатор пригласил премьера Туска обсудить возможность вступления Варшавы в программу НАТО по совместному использованию ядерного оружия. Ранее он уже выражал готовность к такому шагу.

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