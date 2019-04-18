В Польше отказались переходить на евро

Лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна сможет вступить в еврозону только тогда, когда ее экономика будет такой же мощной, как в Германии. По мнению Качиньского, присоединение к валютному союзу сделает польскую экономику более уязвимой, а цены вырастут. Напомним, Польша присоединилась к Европейскому союзу в 2004-м и обязалась когда-нибудь сделать евро своей национальной валютой. Сроки не оговаривались.