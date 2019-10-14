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В Польше отрыв партии "Право и справедливость" от "Гражданской платформы" весьма серьезный

В Польше отрыв партии "Право и справедливость" от "Гражданской платформы" весьма серьезный

В пересчете на места в парламенте - это свыше половины. Явка избирателей превысила 60 %. Выборы в сейм - наиболее важное политическое событие в Польше, нижняя палата участвует в формировании правительства и контролирует работу Кабинета министров. По мнению премьер-министра Матеуша Моравецкого, огромный прирост доверия консерваторам - это факт. В свою очередь, оппозиция пообещала избирателям, что выиграет президентские выборы.

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