В Польше планируют открыть гостиницы в мае

О дальнейших мерах по ослаблению карантина задумались и в Польше. В стране рассчитывают открыть гостиницы и другие места для ночлега уже в мае! Кроме того, работу возобновят строительные магазины по выходным и некоторые учреждения культуры, в частности, музеи, библиотеки и художественные галереи. Пресс-секретарь правительства Петр Мюллер подчеркнул, что власти "с легким оптимизмом наблюдают за данными о количестве инфицированных в Польше". Напомним, первый этап ослабления ограничений состоялся 20 апреля - для посещений открыли леса, парки и некоторые магазины.