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В Польше планируют построить завод по производству боеприпасов для нужд НАТО и Украины
Варшава намерена построить завод по производству боеприпасов для обеспечения потребностей НАТО и Украины, заявил Дуда.
По его словам, такая фабрика крайне необходима не только самим полякам, но и всему Североатлантическому альянсу.
Впрочем, разговоры о новом производстве ходят с 2023 года, однако при новом правительстве Туска с реализацией проекта возникли сложности. Власти считают, что прежние договоренности с частными подрядчиками не соответствовали интересам государства.
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