ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Польше планируют построить завод по производству боеприпасов для нужд НАТО и Украины

Варшава намерена построить завод по производству боеприпасов для обеспечения потребностей НАТО и Украины, заявил Дуда.

По его словам, такая фабрика крайне необходима не только самим полякам, но и всему Североатлантическому альянсу.

Впрочем, разговоры о новом производстве ходят с 2023 года, однако при новом правительстве Туска с реализацией проекта возникли сложности. Власти считают, что прежние договоренности с частными подрядчиками не соответствовали интересам государства.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все