В Польше по обвинению в мошенничестве и отмывании денег задержан Роман Гертых

Он известен тем, что ведет несколько крупных процессов против лидеров правящей партии «Право и справедливость». Прежде чем стать адвокатом-разоблачителем Гертых был депутатом парламента и министром. В своем твите из-за решетки задержанный призывает соратников не давать спуску властям и впредь, даже если политические преследования продолжатся. Власти Польши указывают, что Гертых подозревается в совершении экономических преступлений и дело это никак с его общественной активностью не связано. Дойче Велле, однако, напоминает в связи с этим арестом: Евросоюз давно уже обвиняет польские суды в политической ангажированности.



