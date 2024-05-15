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В Польше почтовые работники объявили о забастовке
Среди поляков нарастает недовольство нынешним уровнем жизни. О предупредительной забастовке из-за низких зарплат объявили сотрудники государственной почтовой компании. Стачка намечена на четверг, 16 мая. С 9 утра по минскому времени все работники почты прекратят все виды рабочей деятельности и обслуживания клиентов. В сообщении оргкомитета забастовщиков отмечается, что средняя зарплата занятых полный рабочий день почтовых сотрудников в Польше ниже официально установленного в стране минимального жалования.
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