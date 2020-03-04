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В Польше подтвержден первый случай коронавируса
. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения. Сегодня первый случай заражения COVID-19 подтвердили в Польше. Вирус выявлен у мужчины, который недавно вернулся из Германии. Его состояние удовлетворительное. Всего в мире коронавирусом инфицированы свыше 90 тысяч человек. Более трех тысяч пациентов погибли.
ВОЗ заявила о победе над Эболой в Конго
. В ВОЗ подтвердили, что накануне из лечебного учреждения был выписан последний пациент. Напомним, эпидемия лихорадки продолжалась на востоке Конго с августа 2018 года. Болезнь унесла жизни более двух тысяч человек.
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