В Польше подтвержден первый случай коронавируса

. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения. Сегодня первый случай заражения COVID-19 подтвердили в Польше. Вирус выявлен у мужчины, который недавно вернулся из Германии. Его состояние удовлетворительное. Всего в мире коронавирусом инфицированы свыше 90 тысяч человек. Более трех тысяч пациентов погибли.