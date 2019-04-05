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В Польше поезд на огромной скорости протаранил машину скорой помощи
Страшное видео пришло из Польши. Там поезд на огромной скорости протаранил машину скорой помощи. Водитель пытался переехать железнодорожный переезд, но шлагбаум закрылся. Развернуться на месте он не успел. Погибли два врача, водитель в реанимации.
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