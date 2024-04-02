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В Польше после двухлетнего перерыва вернули НДС на основные продукты питания
В Польше растут цены. После двухлетнего перерыва в стране вернули НДС на основные продукты питания. Налог отменили в феврале 2022 года, и вот с 1 апреля ставка НДС увеличивается с нуля до 5 %. Магазины переписывают ценники, некоторые сети, чтобы удержать покупателей, обещают заморозить стоимость на некоторые товары.
Экономисты отмечают, что повышение НДС особенно сильно ударит по беднейшим слоям населения. Если же покупатели начнут экономить на питании, то налоговые поступления могут оказаться гораздо ниже планируемых 3 млрд долларов в год.
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