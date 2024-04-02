В Польше после двухлетнего перерыва вернули НДС на основные продукты питания

В Польше растут цены. После двухлетнего перерыва в стране вернули НДС на основные продукты питания. Налог отменили в феврале 2022 года, и вот с 1 апреля ставка НДС увеличивается с нуля до 5 %. Магазины переписывают ценники, некоторые сети, чтобы удержать покупателей, обещают заморозить стоимость на некоторые товары.