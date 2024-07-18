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В Польше построена военная база для тысячи американских солдат

Польша продолжает прилагать всевозможные усилия, чтобы стать главным американским плацдармом на востоке Европы. Оборонное ведомство страны сообщило об открытии новой военной базы для американских солдат. Объект построен в небольшом городе Свентошув и рассчитан на размещение тысячи военнослужащих.

Кроме того, новая база будет использоваться для размещения и подготовки боевой техники перед перемещением в нужный район. На объекте будут также храниться оружие и боеприпасы для американского военного контингента.

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