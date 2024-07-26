В Польше предъявлены обвинения по махинациям с украинским зерном 17 фигурантам. Расскажем новые подробности

Зерно раздора все еще будоражит польские сердца. Политпартия "Право и справедливость" (ПИСовцы) нагрелась не только на серых визах, но, как выясняется, и на поставках зерна из "незалежной". Сейчас под прицелом прокуратуры более 7 десятков компаний, которые подозревают в мошенничестве при переработке украинской агропродукции.

Подробнее о махинаторских навыках Речи Посполитой расскажет Евгений Белоусов.

Новый скандал в Польше

Интриги, скандалы, расследования. Польские власти продолжают выносить сор из избы в виде проворовавшихся бывших. На этот раз разгорелся скандал с украинским зерном, которое так радушно некогда принимали ПиСовцы. Польская прокуратура начала проверку 75 компаний, подозреваемых в мошенничестве с жовто-блакитным зерном. Следствие утверждает, что эти организации ввезли в страну тысячи тонн пшеницы, скрывая ее происхождение и назначение. По данным следствия, ввезенное в Польшу зерно было техническим и предназначалось для производства спирта и биотоплива. Однако впоследствии оно было продано на муку. Среди покупателей оказались известные польские производители. Впрочем, о зерновых махинациях говорили и ранее, правда, в основном бастующие фермеры.

Они решили, что мы должны разрешить импорт продовольствия из Украины и позволить населению употреблять его, болеть из-за него, травиться им. Мы этого не понимаем, ведь наш долг защищать свои семьи, свои хозяйства. Как граждане мы обязаны защитить все население, чтобы у них была здоровая польская еда на столе, выращенная на польской земле. Павел Топорек, фермер (Польша)





Нужно отдать должное, что свои акции польские аграрии массово проводили почти полгода с переменным успехом. И хотелось бы верить, что своего добились - поток зерна из "незалежной" стал меньше, а проверять его принялись тщательнее. Но никаких громких заявлений о победе мы не слышали, да и польские власти договориться с киевской стороной по вопросам зерна вроде как до сих пор не смогли. Переговоры о поставках должны были пройти еще в мае, но их отменили из-за вороватости украинских чиновников. Тогда замминистра сельского хозяйства Польши заявил, что не намерен вести диалог с людьми, обвиняемыми в коррупции. Имен не назвал, но, скорее всего, имел в виду ушедшего в отставку министра аграрной политики Сольского и его свиту. Им как раз ранее и вменяли подозрения. Имеют ли взаимосвязь эти два события, неизвестно. Но если так, то Польшу можно в действительности назвать выгодополучателем от любой непонятной ситуации.

70 с лишним компаний, которых они подозревают в махинациях с украинским зерном, я думаю, это только некоторый осколок айсберга, потому что реально замешанных компаний с этой зерновой аферой, так называемой зерновой сделкой, черноморской инициативой, их куда как больше. То есть, так или иначе значительный кусок польского сельского хозяйства имел свою выгоду от этой самой зерновой сделки. Политические фигуры получили откаты, бизнес получил дешевые, неучтенные адекватно поставки, которые потом уже реализовывал в какой-то продукции с большей добавленной стоимостью, с большой долей вероятности. Весь этот схематоз польским жуликам предложили либо украинские коллеги, либо у тех же украинцев они подсмотрели. Андрей Стариков, политолог, руководитель информагентства BALTNEWS

Впрочем, для Польши надурить ближнего - что-то вроде национального спорта. Тут помощь соседей не нужна. И если украинский конфликт дал возможность хорошо подняться на зерне, то кризис на границе с Беларусью - заработать на беженцах. Да-да, новые польские власти до сих пор не отпускает визовый скандал. Сейчас спецкомиссия пытается разобраться, как посредством прежней верхушки МИД в ЕС оказались тысячи нелегальных мигрантов. Вполне возможно, что лично министр курировал деятельность главного подозреваемого Вавжика. Сам скандал разгорелся еще в прошлом году. Польские СМИ писали, что через польские посольства и визовые фирмы было продано гражданам стран Африки и Азии более 350 тысяч виз в обход официальной процедуры.





Мы поняли, что-то здесь не так, начали копать глубже. Тогда выяснилось, что в мире есть места в Африке и Азии, где просто для того, чтобы получить польскую визу и попасть на прием к консулу, нужно заплатить 5000 долларов. Просто дать на лапу какому-нибудь посреднику, который решит все и организует. Бартош Велиньский, журналист (Польша)