В Польше пресечена деятельность группы, которая занималась нелегальной перевозкой беженцев

В Польше задержана группа людей, причастных к незаконной перевозке мигрантов с польско-белорусской границы в страны Западной Европы. В группе 9 человек. Это проживающие в Польше тунисцы, грузины, украинцы, сирийцы, а также польские граждане. Преступники действовали в период с сентября по январь. С каждого беженца преступники требовали по 3 тысячи евро. В общей сложности курьеры заработали на контрабанде людей более 4 миллионов 300 тысяч евро. Группа действовала на территории Подлясья, а также в Лодзи, Варшаве, Вроцлаве и других польских городах.