В Польше принимают закон о помощи гражданам Украины

Парламент Польши принял поправки к закону о помощи украинцам. Он предусматривает продление срока социальной поддержки и легального пребывания в стране граждан Украины, прибывших после 24 февраля 2022 года. Поправки включают сохранение выплат и обязательное школьное образование для украинских детей. Вводятся новые правила подтверждения личности гражданина Украины - только с предъявлением действительного проездного документа. Теперь поправки будут обсуждать в сенате.



В то же время более половины опрошенных поляков выступили за высылку украинцев призывного возраста на родину. Причем среди сторонников депортации преобладают наиболее уязвимые категории: женщины, пожилые люди, многодетные.

