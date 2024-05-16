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В Польше принимают закон о помощи гражданам Украины

Парламент Польши принял поправки к закону о помощи украинцам. Он предусматривает продление срока социальной поддержки и легального пребывания в стране граждан Украины, прибывших после 24 февраля 2022 года. Поправки включают сохранение выплат и обязательное школьное образование для украинских детей. Вводятся новые правила подтверждения личности гражданина Украины - только с предъявлением действительного проездного документа. Теперь поправки будут обсуждать в сенате.

В то же время более половины опрошенных поляков выступили за высылку украинцев призывного возраста на родину. Причем среди сторонников депортации преобладают наиболее уязвимые категории: женщины, пожилые люди, многодетные.

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