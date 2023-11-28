В Польше приведено к присяге правительство Моравецкого

В правительстве Моравецкого 17 министров вместо прежних 27, а из старого состава польского режима остался на посту только глава Минобороны Блащак. Несмотря на то, что на недавних выборах три оппозиционные партии взяли достаточно мандатов для формирования кабинета министров, формально партия "Право и Справедливость" заняла первое место. Это и позволило диктатору Дуде отдать ей право на формирование правительства в первоочередном порядке. Издание Politico назвало новый кабмин правительством зомби и предрекло, что протянет оно не более 14 дней. Именно за этот срок премьер польского режима должен представить свою программу парламенту и попытаться завоевать вотум доверия. В случае провала, а он более чем вероятен, парламент сможет приступить к выборам другого кандидата на пост главы правительства.



