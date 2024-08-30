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В Польше призвали прекратить помогать Украине

В Польше призвали прекратить помогать Украине

Прекратить помощь Украине неожиданно призвали в Польше. Первый официальный кандидат в президенты страны обвинил украинцев в беспардонности.

Политик Славомир Ментцен, метящий в кресло диктатора Дуды, заявил, что украинцы становятся все более наглыми, а за полученные от Варшавы деньги и вооружение не только не демонстрируют никакой благодарности, но еще и откровенно игнорируют любые запросы польской стороны. Ранее министр обороны Польши напомнил, что власти поставили Киеву вооружений на миллиарды долларов, передав "незалежной" все, что только "были в состоянии передать".

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