Прекратить помощь Украине неожиданно призвали в Польше. Первый официальный кандидат в президенты страны обвинил украинцев в беспардонности.



Политик Славомир Ментцен, метящий в кресло диктатора Дуды, заявил, что украинцы становятся все более наглыми, а за полученные от Варшавы деньги и вооружение не только не демонстрируют никакой благодарности, но еще и откровенно игнорируют любые запросы польской стороны. Ранее министр обороны Польши напомнил, что власти поставили Киеву вооружений на миллиарды долларов, передав "незалежной" все, что только "были в состоянии передать".