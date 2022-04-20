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В Польше прогнозируют инфляцию, а в Латвии объявлен энергетический кризис

Безответственная политика правительства Польши приведет к катастрофической инфляции в стране. Такой неутешительный прогноз сделал бывший премьер-министр Польши Марек Белька. Экономист предупредил, что цены будут еще выше. Ранее сообщалось, что Польша вступила в этап галопирующей инфляции. В марте она составляла почти 11%.

В Латвии объявлен энергетический кризис

Правительство Латвии объявило в стране энергетический кризис в поставках нефтепродуктов до конца года. Таким образом Рига решила предотвратить возможные сбои поставок и разрешила брать топливо из стратегических резервов страны. Санкции в действии.

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