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В Польше прокатилась волна антивоенных протестов

Польша боится милитаризации. Все больше местных жителей не хотят войны. После сообщения Минобороны о планах призвать на сборы в армию 200 тыс. человек в стране началась волна протестов. Поляки пришли к военкоматам с лозунгами: "Поляки - не пушечное мясо", "Воинская повинность - это рабство".

По мнению митингующих, безопасность Польши должны гарантировать НАТО и профессиональные военные, которым граждане Польши платят огромные деньги.

Фото:pixabay.com

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