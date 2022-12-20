В Польше прокатилась волна антивоенных протестов

Польша боится милитаризации. Все больше местных жителей не хотят войны. После сообщения Минобороны о планах призвать на сборы в армию 200 тыс. человек в стране началась волна протестов. Поляки пришли к военкоматам с лозунгами: "Поляки - не пушечное мясо", "Воинская повинность - это рабство".