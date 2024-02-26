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В Польше проходят крупнейшие за 30 лет учения НАТО Dragon-2024
В Польше вступили в активную фазу крупнейшие за 30 лет учения НАТО Dragon-2024. Последние несколько дней американские военные свозили дополнительные боеприпасы к границам нашей страны. Генштаб Войска Польского предупредил граждан, что в феврале на дорогах по всей стране будет наблюдаться активное движение данной техники, связанное с учениями. При этом власти объявили о суровом наказании за любую публикацию информации о ее перемещении. Но поляки продолжают выкладывать фото, видео передвижения военной техники с указанием места и даты съемок. Например, в пригороде польского города Белосток была зафиксирована колонна американских военных тягачей (судя по маркировке, в контейнерах перевозились оружие и боеприпасы). Учения проходят, в частности, у самой белорусской границы, неподалеку от закрытого пункта пропуска "Берестовица-Бобровники". В маневрах Dragon-2024 принимают участие 20 тысяч солдат и 3 с половиной тысячи единиц военной техники. Варшава направила для участия в учениях 15 тысяч человек.
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