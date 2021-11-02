В Польше проходят митинги за отмену запрета абортов

В Польше прошли скорбные митинги. Люди требуют отмены запрета на проведение абортов. Поводом стала смерть 30-летней женщины в результате септического шока. Пациентка была на 22-й неделе беременности. Врачи не сделали ей аборт, несмотря на серьезные дефекты плода. Конституционный суд Польши в 2020-м вынес решение, запрещающее аборты даже в случае необратимых и фатальных дефектов плода. Несмотря на массовые протесты, охватившие страну, закон вступил в силу.