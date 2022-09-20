ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Польше проходят совместные танковые учения с США и Британией

В Польше начались танковые учения с участием военнослужащих из США и Великобритании. Будут задействованы польские "Леопарды", американские "Абрамсы" и британские "Челленджеры". По итогам польские военные получат сертификаты НАТО о боеготовности. Еще одна задача маневров - укрепление оперативной совместимости и союзнического сотрудничества.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все