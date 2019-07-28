ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Польше проливные дожди повлекли за собой серьезные потопы

Наихудшая ситуация - на юге страны. Например, в Катовице автомобили буквально проплывали по дорогам, затоплен главный туннель в центре города. Спасатели всего за день получили почти 200 вызовов. Под водой - подвалы и цокольные этажи зданий.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все