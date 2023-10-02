Масштабный антиправительственный митинг в Польше. В преддверии парламентских выборов, которые состоятся менее чем через две недели, оппозиция вывела на улицы порядка миллиона человек. По данным местных СМИ, этот марш стал крупнейшим за всю историю Варшавы. Однако государственные СМИ цифры занизили в десятки раз. Все с подачи лидера "писовцев". Ярослав Качиньский рассказал про 60 тысяч человек, эту цифру растащили провластные медиа. Это к слову о свободе слова. Впрочем, цензура, закручивание гаек и коррупция - верные друзья "ПиС". О провальной политике Варшавы Евгений Белоусов.

До парламентских выборов в Польше остается чуть меньше двух недель. И с каждым днем обстановка накаляется. Накануне в Варшаве прошел предвыборный митинг, организованный оппозицией. По заявлениям организаторов, а также городских властей, в акции под названием "Марш миллиона сердец" участвовало более миллиона человек, что по численности половина от населения польской столицы. Другие оценки скромнее, но все равно впечатляющие. По подсчетам портала Onet, на пике число участников достигало 600-800 тысяч.



Невозможное стало возможным. Когда я вижу это море сердец, когда я вижу эти сотни тысяч улыбающихся лиц, мне становится радостно от того, что в истории нашей страны наступил этот знаменательный момент. Дональд Туск, лидер партии "Гражданская платформа"



Организатор протеста и лидер оппозиции Дональд Туск уже назвал прошедший марш знаком "большого польского возрождения". Он призвал тех, кто еще не определился, прийти на выборы и отдать свой голос "для будущих поколений", а также пообещал, что сразу после электоральной кампании закончится "польско-польская война, ведь когда агрессор изгнан, больше не за что биться".



Сегодня мы демонстрируем, что Польша не хочет, чтобы правительство было таким, какое оно есть. Власти, которые относятся к полякам как к ничтожеству, которые лгут им в лицо, которые терпимо относятся только к одному классу общества - к своим избирателям. Дональд Туск, лидер партии "Гражданская платформа"



Мы вышли на этот марш за новую Польшу. Я вижу, что миллионы людей проснулись. Это самое главное. Мы полны мужества и решимости в направлении будущего, по направлению к толерантной, многообразной, европейской и улыбающейся Польше. Рафал Тшасковский, мэр Варшавы



Кадры с миллионной толпой не смогли заглушить провластные СМИ. И это не смотря на то, что медиаполе страны уже давно работает в интересах "писовцев". Топливно-энергетический концерн Orlen, который по факту ими и контролируется, еще в 2020-м приобрел медиагруппу Polska Press - ключевого игрока на рынке местной прессы. В ее копилке более 150 региональных изданий, все они продвигают политику успешного курса государства и мудрости власти. Не отстают и другие провластные медиа, что явно не по душе нынешним участникам протеста.



Все неправильно, за что мы боролись. Мы боролись за демократию! У нас нет демократии, у нас нет свободных судов, они отнимают нашу свободу, они собираются отнять нашу прессу в любой момент. Все это движется в неправильном направлении. Я сражалась и раньше, и теперь мне вновь пришлось приехать сюда. Генрика Собчак, протестующая



Под ударом в стране оказались не только СМИ, но и все, кто имеет мнение, отличное от официального. Нашумевший закон о "влиянии России" переходит в активную фазу - уже создана комиссия, которая будет зачислять поляков в ряды предателей Родины по известным ей одной критериям. При этом вряд ли попавших в эти списки людей ждет справедливый суд. Еще в 2019 году провели реформу, которая привела к потере независимости и политизации третьей ветви власти.



Полная зависимость судов от Министерства юстиции развязала руки коррумпированным политикам. Ведь никто тебя не поймает, если не будет искать. Чего стоит только один визовый скандал! Переселенцам в Африке незаконно продали до 350 тысяч польских виз! И это несмотря на демонстративную "антимигрантскую" риторику Варшавы и строительство стены на границе с Беларусью. Масла в огонь подлил и выход фильма "Зеленая граница", где факты жестокого обращения с мигрантами уже сравнили с нацистской Германией. Показательным увольнением и исключением из партийных предвыборных списков первого замминистра иностранных дел Петра Вавжика дело не закончилось. Польские журналисты раскопали, что на нелегальной деятельности наживалась целая группа коррупционеров, включая верхушку правящей партии "ПиС". Хотя, например, Качиньский и без виз хорошо нагрелся - взятка за одобрение строительства двух небоскребов в Варшаве неплохо увеличила финансовую подушку немолодого политика.



Кто спонсирует антинародную политику "ПиС", догадаться не сложно. Соединенные Штаты не раз бросали кость своей ручной гиене, чтобы та разрушала и властвовала, открыто занимаясь антиевропейской деятельностью. Сильная Европа Вашингтону ни к чему - достаточно посмотреть, что американцы сумели сделать с Германией, разрушив "Северные потоки".



Польша решила пойти по некому мифическому пути, который ей американцы обрисовали, подозревая, что Польша в будущем сможет стать в Восточной Европе и в Европе некой суперсилой, что у многих вызывает и раздражение, и разочарование, и беспокойство. Понятное дело, что Дуда и премьер Моравецкий лишены субъектости, они все делают по той заветной книжечке, которую им американцы вручили. Фархад Ибрагимов, политолог, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай"

