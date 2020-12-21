В Польше протестуют фермеры, а в Испании - владельцы гостиниц

В Польше продолжаются протесты фермеров уже не первый месяц. Сегодня недовольные на тракторах перекрывают дороги в Лодзинском воеводстве. "Километровые пробки символизируют безмерный застой в сельском хозяйстве", - говорят организаторы. Деньги, выплачиваемые аграриям за овощи и мясо, ниже рентабельных, а в супермаркетах Польши перед Рождеством цены растут. После праздников фермеры обещают заблокировать дороги по всей стране. И всех без исключения поляков возмущает решение властей о введении комендантского часа с 19:00 31 декабря. По словам местных правозащитников, запрет на передвижение в новогоднюю ночь безоснователен и представляет собой нарушение гражданских прав и свобод.