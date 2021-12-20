В Польше протестуют против атаки на свободу слова и печати

Тот, кто озвучивает неугодную правящему режиму Польши правду, враз оказывается под запретом. Десятки тысяч поляков вышли на улицы городов по всей стране в знак протеста против притеснения свободы СМИ. Граждане считают, что власти пытаются взять под контроль последние крупные оппозиционные средства массовой информации. В пятницу Сейм Польши принял поправки к закону о телерадиовещании. Документ устанавливает, что доля заграничных акционеров в капитале телеканалов или радиостанций не должна превышать 49 %. Из крупных СМИ это коснется, в частности, телеканала TVN, который находится в оппозиции правительству Дуды - Моравецкого.