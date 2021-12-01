В Польше протестуют против ужесточения закона об абортах

В Польше прошла акция протеста против нового закона об абортах, проект которого рассматривается 1 декабря в парламенте. Символические изображения беременных женщин были политы краской-кровью: так участницы акции пытались привлечь внимание к тому, что депутаты собираются фактически стать массовыми убийцами. Новый законопроект предполагает полный запрет на аборты, независимо от показаний или обстоятельств беременности. Кроме того, женские организации обвиняют власти в создании цифрового концлагеря: якобы каждая беременность будет вноситься в общенациональную базу данных. Если беременность не закончится родами, женщину может ждать уголовное преследование. Минздрав отрицает факт создания подобной информбазы, однако в Польше стремительно развивается "абортивный туризм" - женщины все чаще выезжают в Словакию и Нидерланды, чтобы избавиться от плода.