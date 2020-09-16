В Польше протестуют против законопроекта о защите животных

Специалисты по производству пушнины протестуют в Варшаве. Звероводы возмущены законопроектом, запрещающим разведение любых животных для производства меха. Исключение сделали лишь для кроликов. Протестующие пытались прорваться через полицейский кордон. По итогу было решено подать так называемую петицию фермеров в штаб-квартиру правящей партии. В свою очередь глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что "каждый хороший человек должен поддержать этот закон".