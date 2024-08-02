В Польше расследуют 10 дел о превышении польскими военными полномочий на границе с Беларусью

Прокуратура Польши расследует 10 дел о превышении полномочий польскими военными на границе с Беларусью, сообщает БЕЛТА .



9 из 10 дел о злоупотреблении полномочиями возбуждены в нынешнем году. Одно такое расследование было начато в 2023 году. По одному делу, которое возбудили в прошлом году, обвинения предъявлены двум военнослужащим.



Все дела имеют отношение к ст.231 и ст.160 УК Польши - неисполнение обязательств, злоупотребление полномочиями и создание угрозы. Указывается, что солдаты применяют к мигрантам физическую силу, а также неосторожно обращаются с оружием.

