3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Польше расследуют 10 дел о превышении польскими военными полномочий на границе с Беларусью
Прокуратура Польши расследует 10 дел о превышении полномочий польскими военными на границе с Беларусью, сообщает БЕЛТА.
9 из 10 дел о злоупотреблении полномочиями возбуждены в нынешнем году. Одно такое расследование было начато в 2023 году. По одному делу, которое возбудили в прошлом году, обвинения предъявлены двум военнослужащим.
Все дела имеют отношение к ст.231 и ст.160 УК Польши - неисполнение обязательств, злоупотребление полномочиями и создание угрозы. Указывается, что солдаты применяют к мигрантам физическую силу, а также неосторожно обращаются с оружием.
По данным издания, только за первые шесть месяцев 2024 года солдаты и офицеры погранслужбы при обнаружении нелегальных мигрантов использовали оружие 1300 раз. Отмечается, что они производили предупредительные выстрелы в воздух. В прошлом году таких случаев было 320.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов