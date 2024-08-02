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В Польше расследуют 10 дел о превышении польскими военными полномочий на границе с Беларусью

В Польше расследуют 10 дел о превышении польскими военными полномочий на границе с Беларусью

Прокуратура Польши расследует 10 дел о превышении полномочий польскими военными на границе с Беларусью, сообщает БЕЛТА.

9 из 10 дел о злоупотреблении полномочиями возбуждены в нынешнем году. Одно такое расследование было начато в 2023 году. По одному делу, которое возбудили в прошлом году, обвинения предъявлены двум военнослужащим.

Все дела имеют отношение к ст.231 и ст.160 УК Польши - неисполнение обязательств, злоупотребление полномочиями и создание угрозы. Указывается, что солдаты применяют к мигрантам физическую силу, а также неосторожно обращаются с оружием.

По данным издания, только за первые шесть месяцев 2024 года солдаты и офицеры погранслужбы при обнаружении нелегальных мигрантов использовали оружие 1300 раз. Отмечается, что они производили предупредительные выстрелы в воздух. В прошлом году таких случаев было 320.

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