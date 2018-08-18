В Польше разбился украинский туристический автобус

Транспортное средство упало со склона и перевернулось. Инцидент произошел накануне на трассе по направлению к пограничному переходу со Словакией. В автобусе находились 54 человека. По предварительным данным, трое пассажиров погибли, 51 госпитализирован. Все жертвы - граждане Украины. Они направлялись из Львова в Австрию. На месте происшествия работают правоохранители. Они устанавливают причину трагедии.