Казнокрадство в польском обществе. Мошеннические схемы политиков и споры, кто больше наворовал. Вскрыты факты новых коррупционных скандалов. А экс-президенты жалуются на низкие пенсии. О звоне злотых в карманах местных чинов. Подробностив сюжете Яны Менделевой.

Заворовались польские чины

Страна, которая насквозь пропитана коррупцией. В Польше разгорается очередной скандал на фоне распила бюджетных средств. Тренд на воровство народных денег все глубже пускает свои корни в польскую землю. Туск и Моравецкий обмениваются взаимными обвинениями в причастности к "грязным делишкам". А простым жителям остается лишь задаваться вопросом, кто из политиков наворовал больше?

Накануне местный новостной портал Onet подсветил очередной инцидент. Экс-главу правительства заподозрили в нечестной схеме при строительстве завода боеприпасов. На правительственную программу "Национальный резерв боеприпасов", срок реализации которой продлили на 3 года - до 2029, запланировали выделить 14 млрд злотых (это более 3,5 млрд долларов). Из них пойти непосредственно на строительство фабрики должны лишь какие-то 500 млн. В Министерстве обороны подчеркнули, что таким образом не защищены интересы государства. А польский премьер Туск поспешил бросить камень в огород экс-главы правительства, в соцсети Х обвинил Моравецкого в махинациях.

Денег польских налогоплательщиков недостаточно. А масштабы чиновничьего воровства нарастают. Варшава занимает деньги под милитаризацию. В подтверждение тому июльский кредит, который Польша получила от США на закупку вооружения ПРО и ПВО.

Распилами не только средств на вооружения едины. В сейме страны продолжает свою работу спецкомиссия по расследованию визового скандала. Выясняют, как посредством прежней верхушки МИД в ЕС оказались тысячи нелегальных мигрантов. Через польские посольства и визовые фирмы было продано гражданам стран Африки и Азии более 350 тыс. виз (естественно в обход официальной процедуры).





Зарабатывают и на заборе. Речь о колючке-убийце на границе с нашей страной. Польской казне он обошелся в 400 млн долларов. А преодолеть заграждение с легкостью можно с помощью домкрата за 20 зеленых.

Свое обогащение по заборостроительной части польская верхушка намерена продолжить.

Страдает не только рядовой налогоплательщик, но и сами распильщики (особенно после ухода со злачных постов). На их место приходят новые, а старым остается лишь жаловаться на низкие выплаты.

Вот и бывший президент Квасьневский поделился с местным порталом, что из-за якобы маленькой президентской пенсии (более 3 тыс. долларов) ему даже приходится подрабатывать. "Заработная плата бывших президентов - это не те суммы, которых может хватать, если у вас большая семья, поэтому, конечно, вам придется зарабатывать деньги. Я зарабатываю, мне нужно как-то выжить".