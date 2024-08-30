В Польше разразилась политическая буря после слов главы МИД Украины о Волынской резне

Этого политика нужно объявить персоной нон грата в Польше. Он должен немедленно покинуть нашу страну. Польше давно пора поставить на острие ножа вопрос об эксгумации поляков, убитых на Волыни украинцами. Польский народ имеет честь и не согласен на такое обращение с жертвами геноцида, совершенного украинцами против поляков на Волыни, и на исторический ревизионизм. За отсутствие реакции Радослава Сикорского на эти скандальные слова его должны отправить в отставку с поста министра

Януш Ковальский, депутат парламента Польши