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В Польше разразилась политическая буря после слов главы МИД Украины о Волынской резне
В Польше разразилась настоящая политическая буря после слов главы МИД Украины Кулебы о Волынской резне. Во время выступления в Ольштыне дипломата спросили, почему процесс эксгумации жертв этого преступления сталкивается с препятствиями. В ответ Кулеба заявил, что поляки тоже сделали много плохих вещей украинцам, и призвал оставить все это историкам. Депутат сейма Януш Ковальский призвал объявить Кулебу персоной нон грата в Польше за такие высказывания.
Этого политика нужно объявить персоной нон грата в Польше. Он должен немедленно покинуть нашу страну. Польше давно пора поставить на острие ножа вопрос об эксгумации поляков, убитых на Волыни украинцами. Польский народ имеет честь и не согласен на такое обращение с жертвами геноцида, совершенного украинцами против поляков на Волыни, и на исторический ревизионизм. За отсутствие реакции Радослава Сикорского на эти скандальные слова его должны отправить в отставку с поста министра
Отреагировал на высказывания Кулебы и находящийся в США вице-премьер и министр национальной обороны Польши. Косиняк-Камыш и вовсе заявил, что без эксгумации и увековечения памяти жертв Волынской резни Польша не поддержит вступление Украины в Евросоюз.
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