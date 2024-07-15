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В Польше разрешили стрелять в мигрантов

В Польше убийства на границе официально узаконены. В Сейме подавляющим большинством голосов принят новый закон, разрешающий солдатам и пограничникам стрелять боевыми патронами в нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.Как уточняют польские СМИ, это решение - ответ на растущее напряжение на восточных рубежах.

С критикой документа уже выступили правозащитники, заявляя, что он создает опасный прецедент.

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