В Польше разрешили стрелять в мигрантов

В Польше убийства на границе официально узаконены. В Сейме подавляющим большинством голосов принят новый закон, разрешающий солдатам и пограничникам стрелять боевыми патронами в нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.Как уточняют польские СМИ, это решение - ответ на растущее напряжение на восточных рубежах.