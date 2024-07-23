В Польше разрушен очередной воинский монумент

В польском Новогарде снесен памятник братьям по оружию. Изваяния воинов ПНР и СССР бульдозером столкнули с пьедестала, и монумент превратился в обломки.

Мэрия города до недавних пор успешно сопротивлялась требованиям принять участие в кампании общенационального вандализма, однако несколько месяцев назад здесь сменилось руководство, а новое дало приказ уничтожить памятник. Демонтаж и разрушение монументов осуществляется в соответствии с планом, составленным Институтом национальной памяти - уничтожению подлежат все мемориалы, кроме возведенных на месте воинских захоронений.