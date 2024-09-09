В Польше развернут полноценное производство боеприпасов в течение ближайших 2,5 года

В Польше будет развернуто полноценное производство боеприпасов в течение ближайших двух с половиной лет. Об этом заявил руководитель крупнейшей польской оборонной компании.

Речь идет о создании полного цикла производства. В этой связи планируется задействовать ряд компаний, в том числе частных, поставляющих комплектующие для боеприпасов.