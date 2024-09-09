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В Польше развернут полноценное производство боеприпасов в течение ближайших 2,5 года
В Польше будет развернуто полноценное производство боеприпасов в течение ближайших двух с половиной лет. Об этом заявил руководитель крупнейшей польской оборонной компании.
Речь идет о создании полного цикла производства. В этой связи планируется задействовать ряд компаний, в том числе частных, поставляющих комплектующие для боеприпасов.
Эксперты отмечают: все говорит о том, что арсеналы и склады боеприпасов Войска польского опустели. А это значит, что на данный момент почти 200-тысячная армия испытывает трудности с поддержанием боевой готовности.
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