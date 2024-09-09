ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Польше развернут полноценное производство боеприпасов в течение ближайших 2,5 года

В Польше будет развернуто полноценное производство боеприпасов в течение ближайших двух с половиной лет. Об этом заявил руководитель крупнейшей польской оборонной компании.

Речь идет о создании полного цикла производства. В этой связи планируется задействовать ряд компаний, в том числе частных, поставляющих комплектующие для боеприпасов.

Эксперты отмечают: все говорит о том, что арсеналы и склады боеприпасов Войска польского опустели. А это значит, что на данный момент почти 200-тысячная армия испытывает трудности с поддержанием боевой готовности.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все