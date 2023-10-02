Напряжение между Киевом и Варшавой. В Польше решили заняться воспитанием Зеленского. Премьер-министр страны Моравецкий призвал главаря киевского режима быть благодарным за то, что Варшава приютила миллионы украинских граждан, также посоветовал Киеву не доверять Берлину, ведь Германия "всегда будет желать достичь хороших отношений с Россией". Помимо прочего, политик подчеркнул, что страна будет "защищать польское сельское хозяйство от украинских агроолигархов".