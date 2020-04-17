В Польше с понедельника разрешат посещать леса, парки и магазины

Во Франции вторые сутки подряд снижается число госпитализированных с COVID-19 - впервые с начала эпидемии. С 11 мая в стране хотят сократить меры безопасности - в первую очередь восстановить работы учебных заведений.

В Израиле власти утвердили стратегию выхода из карантина. В стране постепенно начнут открыться предприятия из различных сфер торговли.

В Польше с понедельника разрешат посещать леса и парки, а также магазины, в том числе площадью более 100 квадратных метров при нормах - один человек на 15 квадратов.



