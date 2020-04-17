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В Польше с понедельника разрешат посещать леса, парки и магазины

Во Франции вторые сутки подряд снижается число госпитализированных с COVID-19 - впервые с начала эпидемии. С 11 мая в стране хотят сократить меры безопасности - в первую очередь восстановить работы учебных заведений.
В Израиле власти утвердили стратегию выхода из карантина. В стране постепенно начнут открыться предприятия из различных сфер торговли.
В Польше с понедельника разрешат посещать леса и парки, а также магазины, в том числе площадью более 100 квадратных метров при нормах - один человек на 15 квадратов.

План постепенного снятия карантина представил и Вашингтон

Из-за ограничений в США число безработных только за неделю

выросло на рекордные 6 миллионов 650 тысяч человек

. По подсчетам экспертов, уровень безработицы в стране может достичь 20 процентов. Накануне тысячи людей вышли на улицы сразу в нескольких штатах на акции протеста из-за ужесточения карантина. Они требовали вернуть им работу. Только за последний месяц свои рабочие места потеряли около 22 миллионов американцев.

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