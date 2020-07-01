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В Польше начали действовать новые правила дорожного движения

В Польше с сегодняшнего дня начинают действовать новые правила дорожного движения, которые касаются как водителей, так и пешеходов. Одно из них предусматривает снижение допустимой скорости на территории населенных пунктов до 50 км/ч теперь независимо от времени суток.

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