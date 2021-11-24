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В Польше служба в армии теряет популярность

В Польше продолжается кампания по привлечению контрактников в ряды национальной армии. Минобороны рапортует о 20 тысячах добровольцев, вставших под ружье. Комментарии граждан на этот счет, однако, далеки от восторженности.

Как указывают поляки, привлечение армии к исполнению полицейских функций девальвирует высокое звание защитника Родины. Армейские операции против беженцев не только снижают самооценку солдат, но и наносят репутационный ущерб Вооруженным силам в целом.

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