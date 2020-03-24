В Польше соблюдение карантина проверяют по селфи

В Китае и Южной Корее снижается число новых случаев заболевания коронавирусом. Замедление темпов распространения COVID-19 помогает сократить количество людей, которые болеют одновременно, что позволяет сохранить работоспособность систем здравоохранения. Кроме того, это дает ученым время для разработки вакцины, а также новых способов лечения.



В Польше тех, кто остается на домашнем карантине из-за коронавируса, контролируют через специальное мобильное приложение. Пользователю периодически присылают запросы на то, чтобы за 20 минут отправить селфи с геометкой. Если на запрос нет ответа, к нарушителю выезжают полицейские. Штраф за нарушение карантина - 6 тысяч 600 евро. На прошлой неделе он составлял 5 тысяч евро.

