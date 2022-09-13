В Польше солдаты бегут из армии - Минобороны не знает, что делать

Польская пресса с тревогой сообщает, что солдаты уходят из национальной армии, а Минобороны не знает, что с этим делать. Сейчас службу несут почти на 300 человек меньше, чем годом ранее. Портал Onet приводит слова офицера, что когда подразделение укомплектовано на 70 %, это уже повод для радости.

