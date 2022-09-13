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В Польше солдаты бегут из армии - Минобороны не знает, что делать
Польская пресса с тревогой сообщает, что солдаты уходят из национальной армии, а Минобороны не знает, что с этим делать. Сейчас службу несут почти на 300 человек меньше, чем годом ранее. Портал Onet приводит слова офицера, что когда подразделение укомплектовано на 70 %, это уже повод для радости.
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