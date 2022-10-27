В Польше сообщили о выявлении в стране двух случаев нового штамма COVID-19

Два случая нового варианта COVID-19 "цербер" выявили в Польше, пишет РИА Новости.



"От наших западных коллег мы знаем, что появился новый подвид омикрона BQ.1 i BQ.1.1, - отметил он. Мы имеем дело с двумя подтвержденными случаями. Мы ведем мониторинг ситуации. Представляется, что вариант B.A.5, который есть сейчас, будет вытесняться, но это происходит медленнее, чем в прошлые волны", - сказал заместитель министра здравоохранения страны Вальдемар Краска.



По словам Краски, сейчас сложно прогнозировать, как будет развиваться ситуация. В Польше эпидемическая ситуация пока стабильная. "У нас все меньше случаев заражения. Сегодняшние данные - менее тысячи новых случаев. С недели на неделю мы фиксируем снижение на более 30%", - пояснилВальдемар Краска.



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