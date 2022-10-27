3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Польше сообщили о выявлении в стране двух случаев нового штамма COVID-19
Два случая нового варианта COVID-19 "цербер" выявили в Польше, пишет РИА Новости.
"От наших западных коллег мы знаем, что появился новый подвид омикрона BQ.1 i BQ.1.1, - отметил он. Мы имеем дело с двумя подтвержденными случаями. Мы ведем мониторинг ситуации. Представляется, что вариант B.A.5, который есть сейчас, будет вытесняться, но это происходит медленнее, чем в прошлые волны", - сказал заместитель министра здравоохранения страны Вальдемар Краска.
По словам Краски, сейчас сложно прогнозировать, как будет развиваться ситуация. В Польше эпидемическая ситуация пока стабильная. "У нас все меньше случаев заражения. Сегодняшние данные - менее тысячи новых случаев. С недели на неделю мы фиксируем снижение на более 30%", - пояснилВальдемар Краска.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов