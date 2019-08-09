Скандал в Польше. Спикера нижней палаты уличили в использовании правительственных самолетов в личных целях. Марек Кухчинский уже объявил об отставке. Правда, отметил, что эти два десятка перелетов были связаны со служебной необходимостью и закон он не нарушал. Кухчинский - представитель консервативной партии "Право и справедливость". Одно из программных обещаний которой борьба с коррупцией. Его коллеги уже беспокоятся, что скандал может негативно сказаться на результатах парламентских выборов в октябре.