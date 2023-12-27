Военная мощь Запада ослабла, псевдопомощь Киеву тает на глазах! В Польше и вовсе приравняли поставки вооружения для ВСУ к госизмене. Обозреватель "Мысль Польска" подчеркнул, что это вредит самой Варшаве. "Лишение польской армии оружия, необходимого для выполнения ее конституционных обязанностей, представляет собой акт, наносящий ущерб независимости Республики Польша. Таким образом, это соответствует критериям государственной измены".