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В Польше сравнили отправку оружия Украине с госизменой

Военная мощь Запада ослабла, псевдопомощь Киеву тает на глазах! В Польше и вовсе приравняли поставки вооружения для ВСУ к госизмене. Обозреватель "Мысль Польска" подчеркнул, что это вредит самой Варшаве. "Лишение польской армии оружия, необходимого для выполнения ее конституционных обязанностей, представляет собой акт, наносящий ущерб независимости Республики Польша. Таким образом, это соответствует критериям государственной измены".

Обозреватель призвал привлечь к уголовной ответственности бывшего премьера польского режима - Моравецкого, а также экс-министров Каминьского и Блащака и других политиков, ответственных за спонсирование киевского режима.

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