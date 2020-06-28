В Польше стартовали президентские выборы

На должность главы государства претендуют 11 кандидатов. Действующий президент Анджей Дуда обещает продолжить работу по улучшению уровня жизни. Его главный политический оппонент Рафал Тшасковский заявил, что отменит запрет на аборты и восстановит господдержку искусственного оплодотворения. Сейчас у кандидатов примерно по 40 и 30 процентов поддержки соответственно. В случае, если никто из баллотирующихся не наберет 50%, в стране проведут второй тур выборов. Официальные результаты сегодняшнего голосования будут известны к середине следующей недели.