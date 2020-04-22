В Польше третьи сутки горит крупнейший национальный парк

В Польше уже третьи сутки горит Бебжанский национальный парк - крупнейший природный заповедник рядом с нашей границей. Пожар охватил 3 тысячи га. В районе возгорания разворачивается кризисный штаб. В тушении участвует и авиация. Пожары в Бебжанском национальном парке - явление ежегодное, но нынешний - самый крупный за последние 10 лет.