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В Польше третьи сутки горит крупнейший национальный парк﻿

В Польше третьи сутки горит крупнейший национальный парк﻿

Пожар охватил 3 тысячи га. В районе возгорания разворачивается кризисный штаб. В тушении участвует авиация.Пожары в Бебжанском национальном парке - явление ежегодное. Но нынешний -самый крупный за последние 10 лет.

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