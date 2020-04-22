В Польше третьи сутки горит крупнейший национальный парк﻿

Пожар охватил 3 тысячи га. В районе возгорания разворачивается кризисный штаб. В тушении участвует авиация.Пожары в Бебжанском национальном парке - явление ежегодное. Но нынешний -самый крупный за последние 10 лет.



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