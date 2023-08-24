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В Польше цены на хлеб за год выросли почти на 25 %

В Польше цены на хлеб за год выросли почти на 25 %

В Польше хлеб и мучные изделия в июле подорожали на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает БЕЛТА.

По данным ежемесячного индекса цен в розничных магазинах UCE Research и университета USB Merito, в июне хлеб в Польше дорожал на 17,6% в годовом исчислении, а в мае - на 15%.

При этом подорожание хлебобулочных изделий происходит несмотря на то, что 1 апреля правительство установило фиксированную цену на газ для хлебопекарных и кондитерских предприятий. По мнению экспертов, потребителям стоит ожидать дальнейшего роста цен в ближайшие месяцы этого года.

Указывается, что сейчас хлеб вошел в группу товаров, которые подорожали больше всего. К ним также относятся овощи, бытовая химия, пищевые добавки, товары для детей и кондитерские изделия.

Фото: БЕЛТА

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