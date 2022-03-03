В Польше ультраправые охотятся на "расово ущербных" беженцев

В Перемышле местная ультраправая молодежь организовала патрули с целью давления на украинских беженцев ближневосточного и африканского происхождения.



Зафиксированы избиения данной категории приезжих. Это в основном иностранные студенты. Как сообщают, попасть в поезд на украинской стороне им тоже крайне непросто - пограничники просто вышвыривают их из вагонов силой. Теперь расисты взялись за таких беженцев еще и на польской стороне.

