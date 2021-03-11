В Польше умер врач, высмеивавший критиков, которые все еще боятся делать вакцину от COVID-19

Трагичный случай произошел в Польше. Врач Витольд Рогевич недавно записал видео, на котором он получает экспериментальную вакцину от COVID-19. На камеру доктор высмеивал критиков, которые все еще боятся делать прививку, шутил про теории заговоров от 5-G вышек, чипизацию от Билла Гейтса и рептилоидов.



Через несколько дней после прививки доктор умер. Известно, что ему ввели вакцину Pfizer.



