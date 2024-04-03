В период общеевропейского ковидопсихоза практически все правительства Евросоюза правдами и неправдами добывали медицинские маски, покупая их миллиардами, где придется. В Польше установлен факт закупки бракованных масок на 7 млн долларов. Есть однако подозрения, что это лишь верхушка айсберга.

В причастности к афере подозревают премьер-министра от партии "Право и Справедливость" Моравецкого, а также его ближайших сподвижников. Характерно, что редкий европейский чиновник избежал соблазна погреть руки на медицинских закупках в период ковида: например, против главы Еврокомиссии фон дер Ляйен ведется расследование в связи с криминальной закупкой вакцин. Тут, правда, речь о коррупционном интересе в несколько миллиардов евро.